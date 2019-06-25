Таможенники массово изымают поддельную бредовую обувь

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления организовали массовый рейд по магазинам «Backstage» для выявления поддельной бредовой обуви.

Известно, что сотрудники таможни проверили несколько торговых центров, в частности «Лигов», «НЕО», «Старая деревня», передает издание MR7.ru.

По результатам проверки установлено, что в сети данных магазинов в больших количествах реализуется продукция поддельная известных брендов. Разумеется, стоимость такой обуви значительно ниже, чем в официальных брендовых магазинах.

Сотрудниками Северо-Западного таможенного управления были конфискованы крупные партии обуви со следами подделки.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что предприниматель незаконно торговал разбавленным этиловым спиртом в Санкт-Петербурге. Суд обязал его возместить ущерб государству в размере 14 миллионов рублей.