Мужчина зарезал 18-летнюю девушку и остался ждать приезда полиции

Убийство 18-летней девушки произошло в одном из жилых домов на Московском проспекте Петербурга сегодня, 25 июня.

Как стало известно Gazeta.SPb, в совершении жестокого преступления подозревается бывший парень потерпевшей – 39 летний местный житель. По предварительным данным, мужчина пришел к потерпевшей домой, дверь в квартиру ему открыла сестра убитой девушки.

Злоумышленник нанес своей возлюбленной не менее пяти ударов ножом, после чего остался ждать приезда полиции, которую успела вызвать сестра погибшей.

От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что следователи проверяют историю об изнасиловании на Туристской. Девушка рассказала, что против её воли с ней вступил в половую связь знакомый.