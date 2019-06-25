На Васильевском острове троллейбус насмерть сбил пешехода

На Васильевском острове троллейбус насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Инцидент произошел на Большом проспекте у станции метро «Василеостровская» около 19:32 во вторник, 25 июня.

По предварительной информации, водитель 1977 года рождения, управляя троллейбусом, совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате столкновения мужчина скончался на месте происшествия. Возраст и личность потерпевшего устанавливаются. По факту ДТП правоохранительные органы начали проверку.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на Васильевском острове 25-летнему прорабу строительный фирмы мстили поджогом Toyota Land Cruiser. За одну ночь неизвестные подожгли две одинаковые иномарки, которые принадлежали потерпевшему.