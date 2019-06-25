Трое пострадали в ДТП с каршерингом на Маршала Блюхера

Массовое ДТП с участием каршерингового автомобиля произошло в Калининском районе Петербурга вечером 25 июня. В аварии пострадали три человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло на проспекте Маршала Блюхера, на участке от Лабораторной улицы к Кушелевской дороге около 21:00.

По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в каршеринговый автомобиль марки Skoda Rapid и Mitstubishi. В результате столкновения Hyundai и Mitstubishi перевернулись и вылетели на встречную полосу, где столкнулись еще и с одной машиной.

В результате ДТП были госпитализированы три человека.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на Васильевском острове троллейбус насмерть сбил пешехода. Инцидент произошел на Большом проспекте у станции метро «Василеостровская» около 19:32.