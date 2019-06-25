В ДТП на Мичманской улице столкнулись две иномарки

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

ДТП с участием двух иномарок произошло на пересечении улиц Кораблестроителей и Мичманской ночью 26 июня. Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы.

По предварительным данным, на перекрестке столкнулись автомобили марки Mini и Hyundai Solaris. Есть пострадавшие, однако об их количестве и тяжести полученных повреждений информация отсутствует.

По словам очевидцев, причиной аварии мог стать пешеход.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что массовое ДТП с участием каршерингового автомобиля произошло в Калининском районе Петербурга. В аварии пострадали три человека, двое из них пребывают в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на проспекте Маршала Блюхера, на участке от Лабораторной улицы к Кушелевской дороге около 21:00.

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