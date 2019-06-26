“Приора” задавила утку в Курортном районе, но птенцов спасли

13 птенцов отвезли в
13 птенцов отвезли в "Велес". Фото: скриншот видео 47news

Мужчина двигался на Белоостров, когда птичье семейство начало переходить дорогу.

В Курортном районе Санкт-Петербурга мужчина спас 13 утят после гибели их матери по колесами машины, сообщает 47news 25 июня.

Водитель (его имя — Иван) двигался по дороге на Белоостров, но тут проезжую часть начало переходить птичье семейство. Мужчина пропустил утку, но заниженная “Приора” этого делать не стала и на глазах Ивана сбила птицу и двух птенцов.

Иван выскочил из машины и сложил всех оставшихся в живых птенцов в футболку. Позже он отвез птенцов в центр “Велес”, где помогают диким животным. На странице самого центра в социальной сети информация о спасенных птенцах не появилась, так что об их состоянии пока ничего не известно.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что утка и утята устроили ДТП на Пулковском шоссе Петербурга.

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