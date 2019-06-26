Огонь уничтожил “Зил” на улице Ленсовета

Пожар тушили 9 спасателей. Фото: скриншот видео
Пожар тушили 9 спасателей. Фото: скриншот видео

Спасатели уточняют данные о пострадавших в ночном пожаре.

Спасатели уточняют данные о пострадавших при пожаре автомобиля на улице Ленсовета, передают в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 26 июня.

Сообщение о пожаре в Московском районе Санкт-Петербурга поступило в час ночи. Пожарные отправились на вызов и обнаружили у дома 75 горящий “ЗИЛ”. На тушение огня ушло около получаса, автомобиль полностью сгорел. Причины происшествия не уточняются.

На пожар на юге Санкт-Петербурга отправились две машины МЧС и 9 спасателей, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга. В социальных сетях появились видео с места пожара, но очевидцы ничего не сообщают о пострадавших.

За прошедшие 24 часа спасатели Санкт-Петербурга потушили четыре пожара.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге загорелся автосалон Ford.

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