Автосалон Ford загорелся на Выборгском шоссе

Огонь охватил здание и стоящие рядом машины. Фото: https://vk.com/spb_today
Огонь охватил здание и стоящие рядом машины. Фото: https://vk.com/spb_today

Во Всеволожске закрылся завод, а теперь в Петербурге горят машины.

В Санкт-Петербурга ночью загорелся автосалон Ford, сообщили очевидцы в социальных сетях 26 июня. Огонь охватил здание и несколько машин, припаркованных рядом.

Свидетели сообщают, что пожарные прибыли на место и начали работы по тушению. У здания собралось не менее четырех экипажей МЧС судя по видео, которое опубликовали в социальной сети. В ГУ МЧС Санкт-Петербурга пока не отчитались о тушении пожара. Пока что нет никаких данных о пострадавших.

У компании Ford в последнее время плохо идут дела в России. Во Всеволожске прекратил работу автомобильный завод компании, его бывшие работники теперь хотят провести митинг в Санкт-Петербурге. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что рабочие постепенно переходят на другие предприятия в Ленинградской области.

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