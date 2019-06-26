Автосалон Ford загорелся на Выборгском шоссе

Во Всеволожске закрылся завод, а теперь в Петербурге горят машины.

В Санкт-Петербурга ночью загорелся автосалон Ford, сообщили очевидцы в социальных сетях 26 июня. Огонь охватил здание и несколько машин, припаркованных рядом.

Свидетели сообщают, что пожарные прибыли на место и начали работы по тушению. У здания собралось не менее четырех экипажей МЧС судя по видео, которое опубликовали в социальной сети. В ГУ МЧС Санкт-Петербурга пока не отчитались о тушении пожара. Пока что нет никаких данных о пострадавших.

У компании Ford в последнее время плохо идут дела в России. Во Всеволожске прекратил работу автомобильный завод компании, его бывшие работники теперь хотят провести митинг в Санкт-Петербурге. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что рабочие постепенно переходят на другие предприятия в Ленинградской области.