Работников завода Ford ждут другие предприятия Ленинградской области

Каждому сотруднику Ford индивидуально подбирается трудоустройство. Фото: http://fordsollers.com
Каждому сотруднику Ford индивидуально подбирается трудоустройство. Фото: http://fordsollers.com

На данный момент в Ленинградской области 20 тысяч вакансий свободны, 4000 из них — в обрабатывающей промышленности.

Председатель комитета по труду и занятости населения Ленобласти рассказал, что свыше ста сотрудников компании уже нашли себе новое рабочее место и приступят к работе в ближайшее время. Высвобождающиеся работники большей частью отправляются на «коллективные каникулы» во второй половине лета.

Служба занятости Ленобласти готова предоставить высвобождаемым сотрудникам услуги по профессиональной ориентации и организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, сообщает в Gazeta.SPb Правительство Ленинградской области.

Каждому сотруднику Ford индивидуально подбирается трудоустройство специалистами Биржи труда. Консультации Биржи труда проходят на территории предприятия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что работники завода Ford проведут митинг в Петербурге.

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