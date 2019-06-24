Работники завода Ford проведут митинг в Петербурге

Работники завода Ford, расположенного во Всеволожском районе Ленобласти, выйдут на митинг с требованием сохранения рабочих мест. На этот раз акцию собираются провести в Петербурге, на площади Ленина, в субботу 29 июня.

О предстоящем закрытии завода во Всеволожске, стало известно ещё в начале 2019 года. В мае профсоюзами было проведено собрание, на котором председатель комитета по труду и занятости населения Ленобласти Алексей Брицун перед лицом 400 сотрудников Ford заявил, что областные власти обеспечат трудоустройство всех, попавших под сокращение.

По мнению профсоюзов, единственный способ разрешить ситуацию — это на уровне области обязать нового владельца завода принять работников Ford в штат.

«По нашей информации, на данный момент только один работник из ста, уже покинувших завод, смог найти работу через Центр занятости,» —сообщил профсоюзный активист Сергей Яковлев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что завод Ford под Петербургом официально прекратил работу. Люди отработали последнюю смену 20 июня