Завод Ford под Петербургом официально прекратил работу

Люди отработали последнюю смену.

Об этом стало известно 20 июня. Обо всем рассказал «Форпосту» глава профсоюзной организации Ford Михаил Сергеев. Он отметил, что большая часть сотрудников, 700 человек, будут добровольно уволены в ближайшее время. Им обещают дополнительный компенсационный проект. Остальную часть работников сократят в сентябре текущего года, а некоторые останутся работать до 2020 года – они помогут с консервацией производства.

На заводе также рассказали, что автомобили перестали выпускать еще 13 июня – тогда перестал работать конвейер.

Напоминаем, что о закрытии заводов Ford в России стало известно пару месяцев назад. Без работы остались сотрудники, которые работали на предприятии в Набережных Челнах, Елабуге и Всеволожске.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, на заводе Ford в Ленобласти начали сокращать сотрудников с 5 июня. Сотрудники Ford, которые не пожелали увольняться добровольно, теперь будут сокращены в рамках программы.