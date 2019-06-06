На заводе Ford в Ленобласти начали сокращать сотрудников с 5 июня

Предприятие закроется 12 июня. Фото: pixabay
Предприятие закроется 12 июня. Фото: pixabay

На предприятии по производству Ford во Всеволожске объявили массовые сокращения работников.

Процедуру сокращения заводчан объявили в Ленинградской области. Сотрудники Ford, которые не пожелали увольняться добровольно, теперь будут сокращены в рамках программы.

По сообщению АБН, которое ссылается организацию «Рабочая ассоциация» сокращения начнутся уже с 5 июня. Также сообщается о количестве работников, которые будут вынуждены отправиться на отдых. Их будет 32. Именно эти люди не стали подписывать заявление об увольнении в добровольном порядке.

Известно, что предприятие полностью прекратит функционировать уже 12 июня. В середине недели последние автотранспортные средства будут вывезены за территорию завода. Позже будет запущен процесс консервации.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборге ночной пожар уничтожил целый дом дотла.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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