На заводе Ford в Ленобласти начали сокращать сотрудников с 5 июня

На предприятии по производству Ford во Всеволожске объявили массовые сокращения работников.

Процедуру сокращения заводчан объявили в Ленинградской области. Сотрудники Ford, которые не пожелали увольняться добровольно, теперь будут сокращены в рамках программы.

По сообщению АБН, которое ссылается организацию «Рабочая ассоциация» сокращения начнутся уже с 5 июня. Также сообщается о количестве работников, которые будут вынуждены отправиться на отдых. Их будет 32. Именно эти люди не стали подписывать заявление об увольнении в добровольном порядке.

Известно, что предприятие полностью прекратит функционировать уже 12 июня. В середине недели последние автотранспортные средства будут вывезены за территорию завода. Позже будет запущен процесс консервации.

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