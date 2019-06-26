Задержан подозреваемый в нападениях на таксистов в Петербурге

Подозреваемый задержан. Фото: https://pixabay.com
Подозреваемый задержан. Фото: https://pixabay.com

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан молодой человек, который подозревается в совершении разбойных нападений на таксистов.

Установлено, что 15 и 21 июня в СВХ Ленсоветский поселка Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга случилось два разбойных нападения, жертвами которых стали работники такси, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По подозрению в совершении преступлении, предусмотренных статьей 162 УК РФ («Разбой»), сотрудниками правоохранительных органов был задержан 29-летний мужчина. Похищено при этом изъято не было.

Сотрудники полиции принимают меры для выяснения обстоятельств случившегося. Принимается решение об избрании меры пресечения в отношении злоумышленника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина зарезал 18-летнюю девушку и остался ждать приезда полиции.

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