В Ленобласти полиция ищет лодочный мотор и колеса

Во вторник, 25 июня, в отделение полиции Кировского района Ленинградской области обратился 61-летний местный житель.

Мужчина сообщил сотрудникам правоохранительных органов о том, что в период времени с 7 часов утра по 15 часов дня 25 июня у него пропали лодочный мотор и пять автомобильных колес на дисках. Он отметил, что вещи были похищены из старого дома, который находится на 4-линии поселка Новинки в Ленинградской области.

Примерная сумма причиненного ущерба составила 85 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту инцидента сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье о краже. Полицейские проводят мероприятия, направленные по поиск и задержание злоумышленника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что неизвестный порезал сумку пенсионерки, когда она наклонилась за мелочью.