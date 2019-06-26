Неизвестный порезал сумку пенсионерки, когда она наклонилась за мелочью

У 86-летней жительницы Пушкина украли свыше 100 тысяч рублей.

В Пушкинском районе у пенсионерки вытащили из сумки 100 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД по Петербурге и Ленобласти в среду 26 июня.

Полицейские приняли заявление от 86-летней женщины во вторник 25 июня. Она рассказала, что рассыпала мелочь в парадной дома на Оранжерейной улице Пушкина, наклонилась поднять и в этот момент злоумышленник порезал сумку и достал оттуда свыше 100 тысяч рублей, передают в ГУ МВД Петербурга.

В полиции уже возбудили уголовное дело по факту кражи. Сейчас сотрудники полиции начали поиск злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у бизнесмена на Петроградской стороне утащили деньги и кольцо с драгоценными камнями.