Бизнесмен после застолья не нашел в кармане кольца и денег

Мужчина пил спиртное в ресторане на Куйбышева ночью с незнакомцами. Фото: pixabay.com

Мужчина пил спиртное в ресторане на Куйбышева ночью с незнакомцами. Фото: pixabay.com

Сумма ущерба от кражи в Петроградском районе Петербурга составила 2,5 млн рублей.

В полицию Петербурга обратился 59-летний председатель совета директоров, он рассказал, что после застолья в ресторане обнаружил пропажу кольца, денег и мобильного телефона, сообщили Gazeta.SPb в главке МВД Петербурга и ЛО 26 июня.

Мужчина пил спиртное вместе с малознакомыми людьми в ресторане на Куйбышева около 3 часов ночи за день до обращения. Кольцо, которое пропало украшено драгоценными камнями. Общая сумма ущерба в итоге составила 2,5 млн рублей, передают в полиции Петербурга.

Сейчас полицейские задержали 40-летнего петербуржца, которого подозревают в краже. Мужчину уже изобличили в преступлении, однако удалось ли вернуть похищенное в полиции не уточнили. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о грабеже у станции метро “Сенная площадь”.