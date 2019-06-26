У петербуржца отобрали зарядку для “табачного” гаджета на Сенной

Грабеж у метро произошел в 05:30 утра. Фото: Google.Maps

Грабеж у метро произошел в 05:30 утра. Фото: Google.Maps

Задержан 23-летний молодой человек, в отношении которого возбудили уголовное дело.

Полицейские раскрыли грабеж “по горячим следам”, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга 26 июня. В понедельник у петербуржца отняли зарядное устройство для системы нагревания табака.

Молодой человек обратился в полицию по факту грабежа у входа на станцию метро “Сенная площадь”, где он находился утром во вторник около 05:30. Полицейские тут же начали поиск злоумышленника и нашли его через полчаса после обращения гражданина. Задержан 23-летний молодой человек. В полиции уже возбудили дело по факту грабежа.

Система нагревания табака рассматривается как альтернативный способ курения. Устройство якобы не сжигает табак, что исключает дым и вредные смолы.

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