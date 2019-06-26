Мигранта, нападавшего на водителей в Шушарах, арестовали

От действий злоумышленников пострадали как минимум два таксиста. Фото: Baltphoto, Дарья Иванова
От действий злоумышленников пострадали как минимум два таксиста. Фото: Baltphoto, Дарья Иванова

Злоумышленники душили таксиста ремнем и угрожали пистолетом.

В Пушкинском районе Петербурга задержали мигранта, который причастен к разбойным нападениям на водителей в Шушарах. Его напарников пока не удалось поймать, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти 26 июня.

Первый из пострадавших водителей обратился в полицию 15 июня: он рассказал, что неизвестные отобрали у него телефон за 3 тысячи и 1 тысячу рублей. Второй спустя 2 дня рассказал, что злоумышленники душили его ремнем безопасности и угрожали пистолетом, в итоге забрав телефон за 5 тысяч и 6 тысяч рублей наличностью. Задержанного арестовали, передают в полиции Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у петербуржца отобрали зарядку для “табачного” гаджета у “Сенной площади”.

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