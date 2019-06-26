В Петербурге задержали банду с богатым криминальным прошлым

Она специализировалась на выманивании денег силой.

Сотрудники полиции задержали двух активных участников организованной преступной группы еще 25 марта 2019 года. Постепенно стало выясняться, что задержанные совершили еще не одно преступление, рассказали 26 июня Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Одному мужчине 35 лет, другому – 37. С 2017 года они совершали разбойные нападения, грабежи и вымогали деньги у граждан. Так, с мая по декабрь 2017 на улице Ярослава Гашека они требовали у гражданина 500 тыс. рублей. В противном случае грозились распространить порочащую информацию. А 15 мая 2017 года эти же злоумышленники на улице Бухарестской ограбили другого гражданина на 14,5 рублей.

Сейчас задержанные находятся под стражей. Все их уголовные дела объединены в одно по части 4 статьи 162 УК РФ (совершено в составе организованной преступной группы).

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в петербургском гипермаркете задержали пермяка, который был в розыске.