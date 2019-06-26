В Петербурге заключен под стражу мужчина, изнасиловавший свою тещу

Жителя поселка Парголово Выборгского района обвинили в преступлении против своей 58-летней тещи. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах случившегося.

Вчера, 25 июня 2019 года, в полицию Выборгского района поступило заявление об изнасиловании от женщины 58 лет. В своем заявлении она рассказала, что ее зять, безработный 37-летний мужчина изнасиловал ее днем ранее, 24 июня.

Данное происшествие произошло в их квартире, находящейся на улице Федора Абрамова в Парголово, рассказали в АН АН «Оперативное прикрытие».

Правоохранительные органы быстро задержали преступника. По факту изнасилования в отношении зятя заведено уголовное дело по статье 131 УК РФ.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Гатчине заключен под стражу педофил-насильник. Сотрудниками правоохранительных органов был задержан 50-летний мужчина, обвиняемый по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).