В Гатчине заключен под стражу педофил-насильник

В скором времени будет выбрана мера пресечения. Фото: pixabay.com 
В скором времени будет выбрана мера пресечения. Фото: pixabay.com 

В ноябре прошлого года в частном доме, который находится в одном из поселков в Гатчинском районе Ленинградской области, мужчина изнасиловал 9-летнего сына своей сожительницы.

Мальчик был перемещен в социальный приют в связи с тем, что в его сторону мать и её сожитель оказывали противоправные действия, злоупотребляли алкоголем, сообщили Gazeta.SPb в СУ СК России по Ленобласти.

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан 50-летний мужчина, обвиняемый по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Сегодня, 12 июня, суд удовлетворил ходатайство, выдвинутое следователем СКР по Ленобласти. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из окна 9-этажного дома выпала 16-летняя петербурженка и выжила.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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