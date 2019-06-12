Из окна 9-этажного дома выпала 16-летняя петербурженка и выжила

Во вторник, 11 июня, около 21:00 часов вечера в отделение полиции по Пушкинскому району Санкт-Петербурга поступила информации о госпитализации подростка.

Сотрудникам полиции стало известно, что 11 июня около 20:10 в поселке Славянка от дома 34/1 по Колпинскому шоссе была госпитализирована девушка 2002 года рождения.

Сообщается, что гражданка выпала из окна 9 этажа в девятиэтажном доме при неустановленных обстоятельствах, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у пострадавшей многочисленных телесные повреждения, характерные для падения с высоты.

По факту инцидента сотрудниками правоохранительных органов организована проверка для установления всех деталей случившегося.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Калининском районе при неизвестных обстоятельствах ранен 24-летний мужчина.