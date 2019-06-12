В Калининском районе при неизвестных обстоятельствах ранен 24-летний мужчина

Мужчина был госпитализирован. Фото: Pixabay
Мужчина был госпитализирован. Фото: Pixabay

Сегодня, 12 июня, в отделение полиции по Калининском району Санкт-Петербурга поступила информация о госпитализации молодого человека.

Медицинские работники рассказали сотрудникам полиции о том, что от дома 3 по Кондратьевскому проспекту был госпитализирован мужчина 1995 года рождения, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Неработающий гражданин прибыл в больницу, где врачи зафиксировали у него проникающие колото-резаные ранения левой половины грудной клетки. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка для устоновления обстоятельств инцидента. По результату проверки будет принято решение.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборге автомеханик посадил на цепь 18-летнего парня за выдуманный долг.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
госпитализация полиция ранения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Раскрыто разбойное нападение на салон связи в Московском районе
Неизвестный поджег авто одной петербургской фирмы
С Варшавской был украден автомобиль стоимостью более 5 млн рублей
В Петербурге неизвестные похитили у водителя «Газели» более 2000 блоков сигарет
В Калининском районе при неизвестных обстоятельствах ранен 24-летний мужчина
Победители финансового конкурса в Ленобласти получили награды
На 86 км трассы «Нарва» в ДТП 3 пострадавших, 1 погибший
Охотники за инопланетянами утверждают, что нашли подземные базы на Марсе