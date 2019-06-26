Петербург – самый популярный город в России для поездок в июле и августе

Белые ночи скоро закончатся, но город на Неве все равно притягивает туристов больше других. Фото: pixabay.com

Белые ночи скоро закончатся, но город на Неве все равно притягивает туристов больше других. Фото: pixabay.com

Одна семья потратит здесь от 1500 до 3000 рублей в сутки на аренду жилья.

Специалисты сервиса бронирования жилья Tvil.ru выяснили, куда российские туристы поедут в разгар лета – в июле и в августе, сообщили 26 июня Gazeta.SPb в компании. На основании оплаченных броней составили топ городов и Петербург оказался в нем на первом месте.

Так, в Северную столицу запланированы самые продолжительные поездки – на 7 дней. Также как в Петрозаводск и Калининград. Для сравнения: на самое короткое время россияне поедут в Волгоград или в Воронеж – на 1,5 дня.

В то же время проживание в Петербурге не будет самым дорогим. Одна семья за арену жилья здесь заплатит от 1500 до 3000 рублей в сутки. Дешевле всего проживание обойдется в Новосибирске – 1500 рублей, а дороже – в Москве и Петрозаводске (3000 рублей).

Петербург стал самым востребованным городом в рейтинге – на него пришлось больше всего бронирований. Примечательно, что в исследовании не принимали участие курортные города.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Петербург стал лучшим городом для летних гастрономических путешествий