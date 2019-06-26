Европейский сыр нашли и уничтожили в Петербурге

Фото сделано в печи - через секунду продукты поглотит огонь. Фото: Россельхознадзор
Фото сделано в печи - через секунду продукты поглотит огонь. Фото: Россельхознадзор

С начала 2019 года свыше 600 кг “санкционки” попали в печь в Петербурге.

Мясная продукция и сыр из Европейского союза попала под российские санкции: в Петербурге уничтожили свыше 200 кг запрещенных продуктов, сообщили Gazeta.SPb в управлении Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области в среду 26 июня.

Сотрудники Пулковской таможни и инспекторы Россельхознадзора нашли санкционную продукцию в магазинах Московского района Санкт-Петербурга. На этикетках в качестве производителя указали страны ЕС, так что “инквизиторы” не колебались. Сожжено 197 кг сыра и 26 кг мясной продукции. Всего с начала 2019 года 665 кг санкционных продуктов, найденных в Северной столице, попали в печь, передают в ведомстве Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb показала видео сожжения продуктов из Евросоюза.

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Европейский сыр нашли и уничтожили в Петербурге
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