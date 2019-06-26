В лагере Курортного района дети трудились без договора

Дети "озеленяли" город незаконно, сами того не зная. Фото: pixabay.com

Дети "озеленяли" город незаконно, сами того не зная. Фото: pixabay.com

В тех трудовых договорах, которые все же заключили, нашли недостаток обязательной информации.

Прокуратура Курортного района провела проверку в АО «Озеленитель». Организация занимается трудоустройством несовершеннолетних на летний период. В деятельности «Озеленителя» нашли нарушения, рассказали Gazeta.SPb 26 июня в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Выяснилось, что в трудовых договорах нет указания на срочный характер и период его действия, хотя такое указание обязательно. Также не нашли сведений о месте работы и условиях труда.

Двое несовершеннолетних, оказалось, и вовсе работают без трудовых договоров, нет приказов о приеме их на работу.

Сейчас прокуратура направила главе АО «Озеленитель» представление об устранении нарушений.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что детский лагерь в Курортном районе не прошел проверку прокуратуры