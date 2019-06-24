Детский лагерь в Курортном районе не прошел проверку прокуратуры

Вынесено представление об устранении нарушений. Фото: pixabay.com
Вынесено представление об устранении нарушений. Фото: pixabay.com

В детском оздоровительном лагере «Маяк», который расположен в поселке Молодежное в Курортном районе Санкт-Петербурга, выявлены серьезные нарушения.

Прокуратура Курортного района провела проверку, в результате которой было выявлено, что в детском лагере не соблюдены требования трудового законодательства, также законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Кроме того, у администрации лагеря не было информации о наличии либо отсутствии судимости относительно 15 сотрудников детского оздоровительного лагеря. В процедурном кабинете обнаружены нарушения условий хранения лекарств.

Прокуратура вынесла представление об устранении нарушений в отношении генерального директора.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что после «Алых парусов» с улиц Петербурга вывезли 660 кубометров мусора.

детский лагерь курортный район прокуратура санкт-петербурга
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Добрый трамвай» рассказал петербургским школьникам о безопасности на дороге
На севере Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Путепровод во Всеволожске начинает «сбрасывать» сети
Молодежь массово выйдет на закраску преступной рекламы в Петербурге
Назвали условия поступления в вузы Петербурга в 2019 году
Детский лагерь в Курортном районе не прошел проверку прокуратуры
За 10 лет в Петербурге будет отреставрировано 255 домов-памятников
Тело ребенка нашли в выгребной яме в Ленобласти