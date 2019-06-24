Детский лагерь в Курортном районе не прошел проверку прокуратуры

В детском оздоровительном лагере «Маяк», который расположен в поселке Молодежное в Курортном районе Санкт-Петербурга, выявлены серьезные нарушения.

Прокуратура Курортного района провела проверку, в результате которой было выявлено, что в детском лагере не соблюдены требования трудового законодательства, также законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Кроме того, у администрации лагеря не было информации о наличии либо отсутствии судимости относительно 15 сотрудников детского оздоровительного лагеря. В процедурном кабинете обнаружены нарушения условий хранения лекарств.

Прокуратура вынесла представление об устранении нарушений в отношении генерального директора.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что после «Алых парусов» с улиц Петербурга вывезли 660 кубометров мусора.