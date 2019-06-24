После «Алых парусов» с улиц Петербурга вывезли 660 кубометров мусора

Отгремевший праздник петербургских выпускников «Алые паруса» оставил после себя не только массу приятных воспоминаний у гостей и жителей Северной столицы, но более 660 кубометров мусора.

Как сообщили в администрации Петербурга, на уборку города после окончания празднеств было направлено 126 единиц спецтехники и 232 человека. Самосвалы, поливомоечные машины, пылесосы и погрузчики начали чистить улицы в 3 часа ночи. В течение двух часов основные места торжеств были убраны.

В администрации Петербурга отметили, что с улиц города было вывезено 660 кубометров мусора. Для примера, в прошлом году мусора вывезли 715 кубометров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в несколько рек Петербурга попали нефтепродукты. Из Калининского района вывезли около 160 кг нефтесодержащих отходов.