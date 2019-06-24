В несколько рек Петербурга попали нефтепродукты

Пленку нефтепродуктов обрабатывают пеной, а где-то ставят боны. Фото: Baltphoto, Валентин Егоршин, ноябрь.
Пленку нефтепродуктов обрабатывают пеной, а где-то ставят боны. Фото: Baltphoto, Валентин Егоршин, ноябрь.

Из Калининского района вывезли около 160 кг нефтесодержащих отходов.

За прошедшую неделю с 17 по 23 июня нефтепродукты попали в несколько водных объектов Санкт-Петербурга. Кроме этого экологические службы ликвидировали разлив нефтепродуктов в Калининском районе Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в комитете по природопользованию 24 июня. Экологи вывезли 160 кг отходов с нефтью.

Аварийная ситуация на берегу Охты ликвидирована: территорию засыпали сорбентом, а на воде поставили боны, вывезено около 30 кг нефтесодержащих отходов.

Нефтепродукты попали в Неву у моста Александра Невского, Большеохтинского и Литейного. Кроме этого экологические службы Петербурга сообщили о загрязнении Волковки. Пленку продуктов обработали пеной, а на Волковке поставили боны.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Охту попали нефтепродукты из дырявой бочки.

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