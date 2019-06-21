Охту загрязнили нефтепродукты из дырявой бочки

Росприроднадзор нашел причину загрязнения воды в Охте, на которое обратили внимание местные жители и забили тревогу.
В воды реки попали нефтепродукты из бочки, которая обнажилась в толще грунта на берегу.
Бочка протекла выше по течению Охты от Ириновского моста, сообщили в Росприроднадзоре. Информация об этой емкости направлена в профильные органы исполнительной власти, которые займутся ее ликвидацией.
Кроме того, мутный белесый окрас вода могла приобрести от смытых дождями загрязнений дорожного полотна, объяснили в ведомстве. Об этом свидетельствует равномерное изменение цветности воды и отсутствие какого-либо запаха.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Росприроднадзор обратил внимание на забор у Большой Невки.