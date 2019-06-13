Росприроднадзор обратил внимание на забор у Большой Невки

Фото: Росприроднадзор по СЗФО
Фото: Росприроднадзор по СЗФО

Местные жители жаловались на то, что часть земельного участка у воды им недоступна из-за ограждения.

Об этом стало известно сегодня, 13 июня. Обо всем Gazeta.SPb рассказали в ведомстве.

Специалисты прислушались к жалобам жителей Приморского района Санкт-Петербурга и отравились посмотреть на заборы, установленные у Большой Невки. В первый раз они выяснили, что ЖК «LIFE-Приморский» и ЖК «Стокгольм» оградили часть суши, что мешает людям пройти к воде. Во время второй они увидели, что один из комплексов убрал забор, а другой не прислушался к претензиям. Также к нему присоединился ЖК «Три ветра», который установил еще одно ограждение. Росприроднадзор собирается привлечь застройщиков к административной ответственности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Росприроднадзор взял пробы из Ижоры после жалоб граждан. Житель Колпинского района Санкт-Петербурга обратился в Росприроднадзор, заявив, что в реку сливают грязную воду. Через сток идет вода от нескольких домов, детских садов и, самое главное, СИЗО “Кресты-2” УФСИН РФ.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
большая невка приморский район роспотребнадзор
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