Росприроднадзор взял пробы из Ижоры после жалоб граждан

На момент забора вода в стоке казалась чистой. Фото: Росприроднадзор
На момент забора вода в стоке казалась чистой. Фото: Росприроднадзор

Через дождевой сток в реку поступают воды из СИЗО “Кресты-2”

В Колпино инспекторы Росприроднадзора взяли пробы из выпуска МалИж41, впадающего в Ижору у плотины, сообщили в ведомстве 29 мая.

Житель Колпинского района Санкт-Петербурга обратился в Росприроднадзор, заявив, что в реку сливают грязную воду. Через сток идет вода от нескольких домов, детских садов и, самое главное, СИЗО “Кресты-2” УФСИН РФ.

В ведомстве уточнили, что никакого запаха и странного цвета вода в выпуске не имела на момент забора. Тем не менее, пробы отправляют в лабораторию. Результаты экспертизы опубликуют через 1,5 недели. В ведомстве уточнили, что в 2016-2030 годах стоки переведут на очистку по инвестиционной программе.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что аэропорт Пулково Санкт-Петербурга отрицает факт загрязнения реки Новая.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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