Пулково отрицает факт загрязнения реки Новая и демонстрирует суду “странные” документы

Последнее судебное заседание состоялось 23 мая. Судебные разбирательства о запрете сброса загрязненных сточных вод в водный объект с территории аэропорта продолжается.

Очередное заседание Арбитражного суда города Петербурга и Ленинградской области по совместному иску Комитета по природопользованию и Департамента Росприроднадзора по СЗФО о принудительном прекращении использования водного объекта для сброса сточных вод ООО “Воздушные Ворота Северной Столицы” прошло 23 мая. Об этом сегодня сообщают в комитет по природопользованию.

Как сообщают в комитете, представители Воздушной гавани выбрали тактику затягивания процесса и представляют в суд все новы и новые документы. Информация в документах, сообщают контролирующие органы, зачастую не имеет прямого отношения к делу.

Также в Пулково настаивают на проведении дополнительных исследований, судебных экспертиз. Однако ранее уже сообщалось, что постановление о привлечении ООО “ВВСС” к административной ответственности по фактам нарушения требований водного законодательства, которые и легли в основу исковых требований, вступили в законную силу.

Также на последнем судебном заседании в Пулково начали отрицать факт загрязнения и заявили, что требования природоохранного законодательства выполняются своевременно, в полном объеме и надлежащим образом. Нарушений требований водного законодательства Общество не признает и какой-либо связи между деятельностью аэропорта по отведению сточных вод и экологическим состоянием реки Новой.

Помимо этого, в ходе разбирательства стало ясно, сообщают в комитете по природопользованию, что информация о переключение поверхностных стоков аэропорта Пулково в систему коммунальной канализации ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” оказалась ложной.

Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 21 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Росприраднодзор подал в арбитраж иск о загрязнении реки Новая.