Озабоченный таксист напал на глухонемую выпускницу после «Алых парусов»

Девочке удалось вырваться и убежать, но не сразу. Фото: pixabay.com
Девочке удалось вырваться и убежать, но не сразу. Фото: pixabay.com

Он стал домогаться девочку прямо в салоне машины, когда привез её домой.

Полиция Всеволожского района разыскивает 23-летнего гражданина Киргизии, водителя белого Hyundai Solaris, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера. Жертвой стала выпускница петербургской коррекционной школы, передает 26 июня АН «Оперативное прикрытие».

Предварительно известно, что около двух часов ночи 24 июня мужчина на своем «Яндекс. Такси» привез девочку домой – на проспект Строителей в город Кудрово. Выпускница возвращалась с праздника «Алые паруса».

Таксист не выпустил девочку из салона сразу, а стал домогаться её: трогать за ноги, плечи, грудь, целовать в шею, сообщает АН «Оперативное прикрытие». В итоге выпускнице все же удалось вырваться и убежать домой. Сейчас автомобиль и водитель объявлены в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что задержан подозреваемый в нападениях на таксистов в Петербурге.

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