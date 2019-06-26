Житель Гатчины на 18 лет лишится свободы за торговлю наркотиками

Срок мог быть больше, если бы полицейские не остановили последнее преступление.
Суд города Гатчины Ленинградской области вынес приговор местному жителю, сообщается на сайте прокуратуры Ленобласти. Он признан виновным в совершении четырех преступлений. Три из них — продажа наркотиков.
Кроме того осужденный покушался на сбыт наркотиков в крупном размере. Вещества он хранил у себя в подвале дома по улице Урицкого. Однако сотрудники полиции вовремя изъяли пакеты с наркотиками — задуманное совершить не удалось.
Мужчина приговорен к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Ранее Gazeta.SPb писала о том, что неадекватное поведение женщины в деревне Новой помогло полиции найти у нее наркотики.