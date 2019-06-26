Житель Гатчины на 18 лет лишится свободы за торговлю наркотиками

В подвале у гатчинца был склад с запрещенными веществами. Фото: pixabay.com

В подвале у гатчинца был склад с запрещенными веществами. Фото: pixabay.com

Срок мог быть больше, если бы полицейские не остановили последнее преступление.

Суд города Гатчины Ленинградской области вынес приговор местному жителю, сообщается на сайте прокуратуры Ленобласти. Он признан виновным в совершении четырех преступлений. Три из них — продажа наркотиков.

Кроме того осужденный покушался на сбыт наркотиков в крупном размере. Вещества он хранил у себя в подвале дома по улице Урицкого. Однако сотрудники полиции вовремя изъяли пакеты с наркотиками — задуманное совершить не удалось.

Мужчина приговорен к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что неадекватное поведение женщины в деревне Новой помогло полиции найти у нее наркотики.