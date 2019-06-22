Неадекватное поведение женщины в деревне Новой помогло полиции найти у нее наркотики

Женщине 33 года, она вела себя неадекватно, с трудом удерживала равновесие, при этом она кричала. Фото: http://62.rosgvard.ru

Женщине 33 года, она вела себя неадекватно, с трудом удерживала равновесие, при этом она кричала. Фото: http://62.rosgvard.ru

Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, увидел около одного из домов в деревне Новая женщину, которая вела себя неадекватно.

В Красногвардейском районе задержана гражданка, которая имела при себе пакет с метамфетамином, весом 100 грамм, сообщают сотрудники вневедомственной охраны.

Правда в начале представители власти заметили просто неадекватно поведение женщины и решили проверить ее. Не подозревая, что у нее окажется 100 грамм метамфетамин, они ее задержали.

Женщине 33 года, она вела себя неадекватно, с трудом удерживала равновесие, при этом она кричала и вела себя несдержанно, тем самым нарушая общественный порядок. Сотрудники Росгвардии задержали гражданку за административное правонарушение и передали ее сотрудникам 66 отдела полиции.

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