В Адмиралтейском районе личный водитель украл у бизнесмена часы за 6 млн рублей

Также с собой водитель прихватил крупную сумму денег.

В полицию Адмиралтейского района обратился генеральный директор одной из фирм Петербурга. Мужчина, которую 31 год, сообщил о хищении личным водителем крупной сумму денег и дорогостоящих часов. Об этом сообщают в ГУ МВД по Петербург и Ленобласти.

Полицейские оперативно выехали на место происшествия и установили, что данный 38-летний водитель уехал на автомобиле “Хундай” до дома 1 по улице Подольской с часами за 6 миллионов и денежными средства в размере миллиона рублей.

Общая сумма ущерба составила 7 миллионов рублей.

По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех деталей произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спустя две недели грабителя, укравшего из машины на Ветеранов камеру, задержали.