Спустя две недели грабителя, укравшего из машины на Ветеранов камеру, задержали

Кража произошла еще 7 июня.

Ранее сотрудники полиции сообщали, что 7 июня в полицию Красносельского района поступила информация от 33-летнего мужчины, в которой о рассказал о том, что накануне у дома 171 по проспекту Ветеранов из автомобиля неизвестный злоумышленник похитил его видеокамеру.

Сумма ущерба почти достигла 28 тысяч рублей.

21 июня у дома 2-ая Комсомольска по подозрению в совершении данного преступления был задержан 37-летний мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Петергофском шоссе у женщины быстро “отработали” цепочку и деньги.