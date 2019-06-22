На Петергофском шоссе у женщины быстро “отработали” цепочку и деньги

Неизвестный обокрал пострадавшую под угрозой физической расправы.

Женщина 48 лет лишилась цепочки и 9 тысяч рублей, сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ограбление произошло у дома 11 по Петергофскому шоссе

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что паспорт, деньги и документы отобрали пассажиры у таксиста в Ям-Ижоре.

Полицейские Красносельского района начал поиск злоумышленрика. разыскивают злоумышленника. Фото: https://pixabay.com