На Петергофском шоссе у женщины быстро “отработали” цепочку и деньги

Неизвестный обокрал пострадавшую под угрозой физической расправы.
Женщина 48 лет лишилась цепочки и 9 тысяч рублей, сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Ограбление произошло у дома 11 по Петергофскому шоссе
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленников.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что паспорт, деньги и документы отобрали пассажиры у таксиста в Ям-Ижоре.
Полицейские Красносельского района начал поиск злоумышленрика. разыскивают злоумышленника. Фото: https://pixabay.com