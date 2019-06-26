“Мед Экслюзив” задолжал сотрудникам 1,7 млн рублей

Общий долг по зарплатам в Санкт-Петербурге составлял 129 млн рублей в январе. Фото: pixabay.com

Общий долг по зарплатам в Санкт-Петербурге составлял 129 млн рублей в январе. Фото: pixabay.com

Гедиректор выплатил зарплаты с апреля после визита сотрудников прокуратуры.

Медицинская компания Санкт-Петербурга задолжала своим работникам свыше 1,5 млн рублей, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга в среду 26 июня. Некоторые сотрудники организации не получали деньги с апреля 2019 года.

Общий долг руководства перед коллегами составил свыше 1,7 млн рублей. В прокуратуру Санкт-Петербурга поступила жалоба и сотрудники приехали в “Мед Экслюзив” с проверкой. От генерального директора потребовали устранить нарушения законодательства, что он и сделал — долг погашен.

По данным Петростата, в начале января общий долг по зарплатам в Санкт-Петербурге составлял 129 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPB сообщила, что в Петербурге осужденных за отмывание денег обязали перечислить свыше 1 млн в казну.