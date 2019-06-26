Владельцы гостевых домов в Ленобласти получили 1,5 млн рублей из бюджета

Деньги пойдут на оборудование соляной пещеры и бани, создание парковки.

По результатам конкурсной комиссии комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти было решено выделить субсидии в размере 1, 5 млн рублей. Получатели – владельцы гостевых домов, рассказали Gazeta.SPb в Правительстве Ленинградской области 26 июня.

Так, компания из Приозерского района вложит полученные деньги в обустройство бани и соляной пещеры в составе гостевого дома. А предприниматель из Выборгского района создаст на территории своего гостевого дома оборудованную парковку.

Субсидии предоставляются в рамках государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области». В 2018 году поддержку из областного бюджета в размере 1,6 млн рублей уже получили владельцы хостел-парка из Кингисеппа и гостевого дома из Тихвина.

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