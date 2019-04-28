В Петербурге предприниматели примут участие в баттл-конференции

У бизнес-встречи будет необычный современный формат. Фото: pixabay

У бизнес-встречи будет необычный современный формат. Фото: pixabay

Бизнесмены встретятся на баттл-конференции, где планируется обсудить вопросы по актуальным направлениям развития бизнеса.

В 11 часов утра 29 апреля на ул. Кораблестроителей, д. 14 в гостинице «Park Inn by Radisson Прибалтийская» состоится мероприятие «Бизнес-выращивание: 24/7».

Сообщается, что участие в мероприятии примет и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Интересен необычный формат события – баттл-конференция. Перед ней пройдет заседание под общей темой: «Развитие бизнеса: современные пути и практические решения».

В рамках бизнес-события запланировано четыре отдельных сессии. Специалисты в этой области и «практикующие» предприниматели обсудят актуальные бизнес-вопросы в режиме дискуссии.

Также ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Пасхой.