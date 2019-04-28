Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Пасхой

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил всех жителей региона с празднованием Светлого Христова Воскресения.
«Искренне поздравляю всех православных верующих с Пасхой», — заявил Дрозденко.
Губернатор Ленобласти пожелал, чтобы праздник был наполнен счастьем и любовью. Он отметил, что Пасха Христова служит объединению людей и помогает утвердить важнейшие ценности и идеалы в нашем обществе.
Также он принес благодарность представителям Церкви и всем верующим за значительный вклад в развитие нашего региона, как одного из центров духовного просвещения, сообщается на официальном сайте правительства Ленинградской области.
В заключение поздравления Дрозденко пожелал христианам счастливой Пасхи, добра, мира и благополучия.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что митрополит Варсонофий возглавил Пасхальную службу в Казанском соборе.