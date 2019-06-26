В Саратове сотрудники ФСБ предотвратили теракт

Подозреваемого задержали. Фото: ФСБ РФ
Подозреваемого задержали. Фото: ФСБ РФ

Сегодня, 26 июня, сотрудникам Федеральной службы безопасности удалось предотвратить теракт, планируемый на территории Саратова в людном месте.

Как сообщили Gazeta.SPb в Центре общественных связей службы безопасности, гражданин РФ совершил покупку средств поражения и компоненты, необходимые для производства самодельной бомбы.

Мужчина организовал в собственной квартире лабораторию, в которой синтезировал взрывчатые вещества. Кроме того, в указанной квартире сторонникам правоохранительных органов удалось найти оружие и боеприпасы, отмечают в ведомстве.

Известно, что подозреваемый присягнул к главарям некоторых террористических структур и исполнял их указания. Мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что от серийного отравителя в Москве могли пострадать более десяти человек.

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