Электробусы Петербурга перевезли 280 тыс. пассажиров

В марте этого года в Петербурге появились первые 10 автобусов на электрической тяге, за 4 месяца они перевезли 280 тыс. человек.

Электробусы ходят по маршруту №128 с Петроградской стороны на Васильевский остров. Они обладают рядом преимуществ: стоимость обслуживания автобуса с электродвигателем с динамической подзарядкой обходится втрое дешевле, чем обычной машины. Без подзарядки электробус может проехать до 240 км, стоимость километра его пробега обходится в 5,3 рубля, что вдвое дешевле, чем стоимость пробега на газовом топливе и вчетверо дешевле, чем на солярке. Это бесшумный и экологичный транспорт, обладающий мобильностью обычного автобуса.

Первые 10 электробусов с зарядными устройствами обошлись городу в 214 млн рублей. Постепенно власти планируют все обычные автобусы заменить электрическими, по подсчетам экспертов, на это потребуется около 30 млрд рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Посетители Экспофорума смогут прокатиться на новом электробусе «Тролза»