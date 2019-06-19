Посетители Экспофорума смогут прокатиться на новом электробусе «Тролза»

По результатам испытаний электробус получил хорошие оценки экспертов. Фото: СПб ГУП Горэлектротранс
По результатам испытаний электробус получил хорошие оценки экспертов. Фото: СПб ГУП Горэлектротранс

Транспортная новинка будет показана Петербургским Горэлектротрансом во время пробных заездов.

С 19 по 21 июня на Международном инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTRANSPORT можно будут запущены тестовые рейсы электрического автобуса 2019 года. Электробус будет ждать гостей у входа в Экспофорум, там у посетителям предоставится возможность прокатиться во все дни работы выставки.

Электробус будет ждать гостей у входа в Экспофорум. Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»

«Тролза» укомплектована системой стационарной зарядки и современной системой управления узлами и агрегатами производства АРС-Терм. Лобовое остекление теперь полностью обогревается. Современный автобус оснащен видеонаблюдением и светодиодным освещением. Также обновился экстерьер и интерьер машины, сообщает СПб ГУП Горэлектротранс.

По результатам испытаний электробус получил хорошие оценки экспертов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Петербургские электробусы перевезли уже более 100 тыс пассажиров.

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