Петербургские электробусы перевезли уже более 100 тыс пассажиров

Автобусы с электрическим двигателем начали ходить по маршруту №128 чуть больше месяца назад, 18 марта. И за это время перевезли уже более 100 000 пассажиров.

Маршрут экологичного транспорта соединяет Васильевский остров с Петроградской стороной.

По дорогам Санкт-Петербурга едят 10 электробусов, которые преодолели в сумме уже порядка 32 тысяч километров, сообщили Gazeta.SPb в СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

В первые дни запуска нового транспорта по дорогам седили 7 электробусов, позже число транспортных средств увеличилось до 9 единиц.

В целом, новый транспорт исправно работает, если не обращать внимание на мелки неполадки, которые быстро устранялись по гарантии.

Электроду имеет запас хода до 240 километров, наделены мобильностью обычного автобуса и не зависят от контактной сети. Кроме того, у пассажиров электробусов есть возможность зарядить в салоне телефон.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мост через реку Дудергофку в Горелово открылся для пешеходов.