Мост через реку Дудергофку в Горелово открылся для пешеходов

С 2016 года мост через реку Дудергофку в МО «Горелово» Красносельского района Санкт-Петербурга находится на содержании СПб ГБУ «Мостотрест».

До реконструкции мост был признан непригодным для использования и находился в предаварийном состоянии. Он был построен из б/у конструкций, которые не используются в мостостроении. При возведении моста были нарушены строительные нормы и правила. Дата постройки неизвестна, на переправу не было технической документации.

В прошлом году была составлена рабочая документация на ремонт моста, а в этом году были полностью заменены несущие конструкции пролетного строения и опор, уложено асфальтобетонное покрытие, очищены и покрашены детали.

Сейчас мост открылся для пользования пешеходами.

Переправа нужна местным жителям, так как через нее они попадают на почту, жд станцию «Горелово», школу, детский сад.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сегодня садовники высадят в Никольском саду 33 молодых дерева.