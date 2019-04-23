Садовники высадят в Никольском саду 33 молодых дерева

По всему городу сегодня проходит высадка деревьев. Фото: gov.spb.ru

По всему городу сегодня проходит высадка деревьев. Фото: gov.spb.ru

Саженцы новых деревьев выращены в нашем регионе, поэтому они уже адаптированы к климату Санкт-Петербурга.

Высаживаются они уже подготовленные, с комом. Это помогает деревьям быстро обрести хороший декоративный вид.

Садовники начали работы по высадке уже сегодня, 23 апреля. В Никольском саду появится 24 молодых липы, 6 остролистах кленов и 3 черемухи.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП)ранее уже согласован количество, породы и марта посадки деревьев в парке исторического значения.

Кроме того, сегодня планируется высадка лип также в парке Куракина дача, на 14-15 и 20-21 линиях, улице Кораблестроителей, Ораниенбаумском проспекте в Ломоносове и на некоторых других объектах, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Также сегодня дут высаживать саженцы хвойных пород: более 70 сосен поселятся в парке Сосновка и по 30 в саду Нева и в Полюстровском парке.

В Курортном районе также появятся хвойные – в Зеленогорске в сквере на пересечении проспекта Ленина и Гостиной улицы и в поселке Солнечное высадят по 20 елей, в парке на берегу Сестры – 20 сосен.

В Красном Селе на проспекте Ленина живая изгородь увеличится сегодня на 400 саженцев молодой сирени.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в общественных местах Петербурга появится бесплатный Wi-Fi.