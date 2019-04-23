В общественных местах Петербурга появится бесплатный Wi-Fi

Правительство Санкт-Петербурга на рабочем совещании вчера, 22 апреля, обсудило перспективы развития электронной системы «Безопасный город».

Бесплатный и защищенный Wi-Fi планируют поставить во всех МФЦ города, 5 крупных больницах, 8 городских парках и публичных местах.

Кроме того, в Петербурге планируют установить 15,5 тысяч новых камер видеонаблюдения и порядка 300 новых комплексов для фотофиксации нарушений правил дорожного движения.

Видеонаблюдение хотят поставить в том числе и в школах. А 70 комплексов фотофиксации будут размещены на городском общественном транспорте.

Особое внимание будет уделено контролю дорожного движения личного транспорта по полосам для общественного. Например, в аэропорту «Пулково» — там водители часто используют полосы для общественного транспорта, чем создают пробки на пути в аэропорт.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на юге Петербурга откроют отделение фотонной терапии.